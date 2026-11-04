S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hasbro von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Hasbro-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 81.12 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.327 Hasbro-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hasbro-Aktie auf 117.97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’454.27 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45.43 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Hasbro eine Börsenbewertung in Höhe von 16.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch