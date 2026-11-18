Am 18.11.2023 wurde die Hasbro-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 45.15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.215 Hasbro-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 118.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 262.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 162.13 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Hasbro bezifferte sich zuletzt auf 16.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch