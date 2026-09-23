Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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|Lukratives Hasbro-Investment?
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hasbro-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hasbro-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 65.23 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Hasbro-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15.330 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’332.36 USD, da sich der Wert eines Hasbro-Papiers am 22.09.2026 auf 86.91 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 33.24 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Hasbro eine Marktkapitalisierung von 12.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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