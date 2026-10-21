Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Hasbro eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurden Hasbro-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Hasbro-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56.06 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Hasbro-Aktie investiert hat, hat nun 178.380 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 19’536.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109.52 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 95.36 Prozent vermehrt.
Hasbro wurde am Markt mit 13.90 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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