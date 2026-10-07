S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor 10 Jahren eingefahren

Am 07.10.2016 wurde das Hasbro-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 79.30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.261 Hasbro-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 114.79 USD, da sich der Wert eines Hasbro-Anteils am 06.10.2026 auf 91.03 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 14.79 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hasbro eine Börsenbewertung in Höhe von 12.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch