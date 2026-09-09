Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Hasbro-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Hasbro-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hasbro-Anteile an diesem Tag 79.93 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Hasbro-Aktie investierten, hätten nun 125.109 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (90.31 USD), wäre das Investment nun 11’298.64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12.99 Prozent.
Der Hasbro-Wert an der Börse wurde auf 13.06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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