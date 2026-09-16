S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hasbro-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hasbro-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Hasbro-Aktie bei 74.69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Hasbro-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.339 Hasbro-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 90.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120.78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20.78 Prozent.

Der Marktwert von Hasbro betrug jüngst 12.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch