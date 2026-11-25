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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hasbro-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Hasbro-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 24.11.2021 wurde das Hasbro-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 99.42 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Hasbro-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.058 Hasbro-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 112.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’128.95 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 12.89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Hasbro bezifferte sich zuletzt auf 15.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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