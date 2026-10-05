Hartford Financial Services Group Aktie 635026 / US4165151048
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hartford Financial Services Group-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren Hartford Financial Services Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Hartford Financial Services Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hartford Financial Services Group-Papier 133.46 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Hartford Financial Services Group-Aktie investiert hat, hat nun 74.929 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (126.05 USD), wäre die Investition nun 9’444.78 USD wert. Das entspricht einem Minus von 5.55 Prozent.
Der Marktwert von Hartford Financial Services Group betrug jüngst 34.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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