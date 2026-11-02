S&P 500-Wert Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hartford Financial Services Group von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Hartford Financial Services Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 124.18 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.805 Hartford Financial Services Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 106.77 USD, da sich der Wert eines Hartford Financial Services Group-Papiers am 30.10.2026 auf 132.59 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 6.77 Prozent gleich.

Hartford Financial Services Group wurde am Markt mit 35.51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch