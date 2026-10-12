S&P 500-Wert Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hartford Financial Services Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Hartford Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Hartford Financial Services Group-Papier bei 70.17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hartford Financial Services Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.425 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 184.00 USD, da sich der Wert eines Hartford Financial Services Group-Anteils am 09.10.2026 auf 129.11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84.00 Prozent.

Hartford Financial Services Group wurde am Markt mit 34.87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch