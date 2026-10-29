S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Halliburton-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Halliburton-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Halliburton-Anteile letztlich bei 39.60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25.253 Halliburton-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 903.03 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Anteils am 28.10.2026 auf 35.76 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 9.70 Prozent.

Insgesamt war Halliburton zuletzt 29.62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch