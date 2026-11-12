S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Halliburton von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Halliburton-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Halliburton-Aktie letztlich bei 48.01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Halliburton-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.083 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 68.59 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Papiers am 11.11.2026 auf 32.93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.41 Prozent verringert.

Insgesamt war Halliburton zuletzt 26.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch