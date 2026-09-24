S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halliburton von vor einem Jahr abgeworfen

Halliburton-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Halliburton-Papier an diesem Tag bei 24.44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 409.165 Halliburton-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’506.55 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Papiers am 23.09.2026 auf 33.01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +35.07 Prozent.

Halliburton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch