Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halliburton von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Halliburton-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Halliburton-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Halliburton-Papier an diesem Tag bei 24.44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 409.165 Halliburton-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’506.55 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Papiers am 23.09.2026 auf 33.01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +35.07 Prozent.
Halliburton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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