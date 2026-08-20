S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halliburton von vor 10 Jahren gekostet

Halliburton-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 46.85 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Halliburton-Aktie investierten, hätten nun 2.134 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (35.02 USD), wäre die Investition nun 74.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25.25 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Halliburton belief sich jüngst auf 28.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch