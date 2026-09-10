S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halliburton-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Halliburton-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19.53 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5.120 Halliburton-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 190.12 USD, da sich der Wert einer Halliburton-Aktie am 09.09.2026 auf 37.13 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 90.12 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Halliburton betrug jüngst 30.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch