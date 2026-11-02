S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grainger von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde die Grainger-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Grainger-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 979.00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.102 Grainger-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 1’359.17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138.83 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 38.83 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Grainger eine Börsenbewertung in Höhe von 64.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch