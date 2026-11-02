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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grainger von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Grainger-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde die Grainger-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Grainger-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 979.00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.102 Grainger-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 1’359.17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138.83 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 38.83 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Grainger eine Börsenbewertung in Höhe von 64.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Grainger Inc., W.W.
Analysen zu Grainger Inc., W.W.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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