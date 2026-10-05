Grainger Aktie 935590 / US3848021040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grainger von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Grainger-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Grainger-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Grainger-Anteile bei 956.59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10.454 Grainger-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’384.00 USD, da sich der Wert eines Grainger-Anteils am 02.10.2026 auf 1’280.30 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33.84 Prozent angewachsen.
Alle Grainger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Grainger Inc., W.W.
Analysen zu Grainger Inc., W.W.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.