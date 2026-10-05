S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grainger von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Grainger-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Grainger-Anteile bei 956.59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10.454 Grainger-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’384.00 USD, da sich der Wert eines Grainger-Anteils am 02.10.2026 auf 1’280.30 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33.84 Prozent angewachsen.

Alle Grainger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch