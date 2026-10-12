S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grainger von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Grainger-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Grainger-Aktie an diesem Tag 735.38 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grainger-Aktie investiert, befänden sich nun 0.136 Grainger-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 1’289.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.39 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 75.39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Grainger eine Marktkapitalisierung von 60.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch