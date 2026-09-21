S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Grainger-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Grainger-Aktie betrug an diesem Tag 401.27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.249 Grainger-Papiere. Die gehaltenen Grainger-Papiere wären am 18.09.2026 315.65 USD wert, da der Schlussstand 1’266.61 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 215.65 Prozent.

Der Börsenwert von Grainger belief sich zuletzt auf 59.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch