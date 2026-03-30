S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Grainger-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 669.27 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Grainger-Aktie investierten, hätten nun 14.942 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 1’057.07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’794.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57.94 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Grainger betrug jüngst 49.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch