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|Grainger-Investition im Blick
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Grainger-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Grainger-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Grainger-Papier an diesem Tag bei 224.62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grainger-Aktie investiert, befänden sich nun 0.445 Grainger-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 1’357.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 604.29 USD wert. Das entspricht einem Plus von 504.29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Grainger belief sich zuletzt auf 63.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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