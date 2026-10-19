Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grainger-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Grainger-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 19.10.2021 wurde die Grainger-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Grainger-Anteile an diesem Tag 436.32 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grainger-Aktie investiert, befänden sich nun 2.292 Grainger-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Grainger-Aktien wären am 16.10.2026 3’049.83 USD wert, da der Schlussstand 1’330.70 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 204.98 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Grainger eine Börsenbewertung in Höhe von 62.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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