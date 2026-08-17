Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grainger-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Grainger-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde die Grainger-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 703.35 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grainger-Aktie investiert, befänden sich nun 1.422 Grainger-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 1’322.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’880.49 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +88.05 Prozent.
Grainger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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