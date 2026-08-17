S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grainger-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Grainger-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 703.35 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grainger-Aktie investiert, befänden sich nun 1.422 Grainger-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 1’322.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’880.49 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +88.05 Prozent.

Grainger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch