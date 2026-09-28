Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grainger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Grainger-Aktien verdienen können.
Das Grainger-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 219.27 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Grainger-Aktie investierten, hätten nun 4.561 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 1’243.07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’669.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 466.91 Prozent vermehrt.
Grainger wurde am Markt mit 58.46 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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