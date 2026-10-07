Globe Life Aktie 49177321 / US37959E1029
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Globe Life von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Globe Life-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Globe Life-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 135.64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73.725 Globe Life-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Globe Life-Aktie auf 166.28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’258.92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.59 Prozent vermehrt.
Am Markt war Globe Life jüngst 12.70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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