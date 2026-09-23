Globe Life Aktie 49177321 / US37959E1029
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Globe Life-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Globe Life-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Globe Life-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Globe Life-Aktie betrug an diesem Tag 89.00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Globe Life-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.124 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Globe Life-Papiers auf 169.43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 190.37 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 90.37 Prozent erhöht.
Globe Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.19 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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