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Globe Life Aktie 49177321 / US37959E1029

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Investmentbeispiel 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Globe Life-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Globe Life-Aktie gebracht.

Globe Life
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Globe Life-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Globe Life-Papier bei 113.32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Globe Life-Aktie investiert, befänden sich nun 0.882 Globe Life-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Globe Life-Papiere wären am 13.10.2026 146.50 USD wert, da der Schlussstand 166.01 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46.50 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Globe Life belief sich zuletzt auf 12.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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