S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Globe Life-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Globe Life-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62.11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 161.005 Globe Life-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 29’608.76 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Anteils am 04.08.2026 auf 183.90 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 196.09 Prozent gesteigert.

Globe Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch