S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Globe Life-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 140.46 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Globe Life-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.119 Globe Life-Aktien. Die gehaltenen Globe Life-Anteile wären am 08.09.2026 1’215.15 USD wert, da der Schlussstand 170.68 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 21.52 Prozent.

Zuletzt verbuchte Globe Life einen Börsenwert von 13.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch