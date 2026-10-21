Globe Life Aktie 49177321 / US37959E1029
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Globe Life gewesen.
Die Globe Life-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Globe Life-Anteile bei 93.37 USD. Bei einem Globe Life-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.710 Globe Life-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 169.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’817.71 USD wert. Mit einer Performance von +81.77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Globe Life belief sich zuletzt auf 12.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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