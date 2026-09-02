Globe Life Aktie 49177321 / US37959E1029
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Globe Life-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Globe Life-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 65.08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.537 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Globe Life-Papiers auf 172.30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 264.75 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 264.75 USD entspricht einer Performance von +164.75 Prozent.
Jüngst verzeichnete Globe Life eine Marktkapitalisierung von 13.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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