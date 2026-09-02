S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Globe Life-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 65.08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.537 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Globe Life-Papiers auf 172.30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 264.75 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 264.75 USD entspricht einer Performance von +164.75 Prozent.

Jüngst verzeichnete Globe Life eine Marktkapitalisierung von 13.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch