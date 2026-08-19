S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Globe Life-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 112.44 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Globe Life-Aktie investierten, hätten nun 8.894 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 1’583.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 178.08 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 58.38 Prozent.

Alle Globe Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch