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|Global Payments-Investition im Blick
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Global Payments von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Global Payments-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Global Payments-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 109.18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Global Payments-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.916 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 93.05 USD, da sich der Wert eines Global Payments-Papiers am 10.11.2026 auf 101.59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6.95 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Global Payments belief sich zuletzt auf 25.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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