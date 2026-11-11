S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Global Payments von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Global Payments-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 109.18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Global Payments-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.916 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 93.05 USD, da sich der Wert eines Global Payments-Papiers am 10.11.2026 auf 101.59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6.95 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Global Payments belief sich zuletzt auf 25.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch