S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Global Payments-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Global Payments-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Global Payments-Papiers betrug an diesem Tag 161.71 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Global Payments-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.184 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 93.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 580.17 USD wert. Mit einer Performance von -41.98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Global Payments eine Börsenbewertung in Höhe von 24.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch