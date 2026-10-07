S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Global Payments-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Global Payments-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Global Payments-Papier bei 88.10 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Global Payments-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.351 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 928.38 USD, da sich der Wert eines Global Payments-Papiers am 06.10.2026 auf 81.79 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7.16 Prozent.

Der Marktwert von Global Payments betrug jüngst 21.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch