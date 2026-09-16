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Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028

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Global Payments-Investment 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Global Payments-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Global Payments-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Global Payments
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Vor 3 Jahren wurde das Global Payments-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Global Payments-Papier letztlich bei 124.34 USD. Bei einem Global Payments-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.042 Global Payments-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 715.62 USD, da sich der Wert einer Global Payments-Aktie am 15.09.2026 auf 88.98 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 28.44 Prozent.

Global Payments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23.83 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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