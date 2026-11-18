Die Global Payments-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 126.85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.883 Global Payments-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 85.32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 672.61 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 32.74 Prozent.

Am Markt war Global Payments jüngst 23.77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch