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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Global Payments-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Global Payments-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das Global Payments-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72.59 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Global Payments-Aktie investiert hat, hat nun 13.776 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 1’121.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81.43 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12.18 Prozent gesteigert.
Global Payments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.58 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Global Payments Inc.
Analysen zu Global Payments Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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