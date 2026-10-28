S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Global Payments-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Global Payments-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72.59 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Global Payments-Aktie investiert hat, hat nun 13.776 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 1’121.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81.43 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12.18 Prozent gesteigert.

Global Payments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch