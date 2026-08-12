S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Global Payments-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Global Payments-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Global Payments-Papier an diesem Tag 82.39 USD wert. Bei einem Global Payments-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 121.374 Global Payments-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 85.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’421.17 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4.21 Prozent angezogen.

Der Global Payments-Wert an der Börse wurde auf 22.82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch