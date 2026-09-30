S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Global Payments von vor 10 Jahren eingefahren

Die Global Payments-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Global Payments-Aktie bei 76.76 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Global Payments-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.303 Global Payments-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 83.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108.56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.56 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Global Payments eine Börsenbewertung in Höhe von 22.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch