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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Global Payments-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Global Payments-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Global Payments-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Global Payments-Aktie an diesem Tag 72.09 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Global Payments-Aktie investiert hat, hat nun 138.715 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 94.28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13’078.10 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30.78 Prozent vermehrt.
Global Payments war somit zuletzt am Markt 24.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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