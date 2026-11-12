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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Genuine Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Genuine Parts von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Genuine Parts-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 12.11.2025 wurde das Genuine Parts-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Genuine Parts-Aktie betrug an diesem Tag 127.10 USD. Bei einem Genuine Parts-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.868 Genuine Parts-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 123.75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 973.64 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2.64 Prozent.
Alle Genuine Parts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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