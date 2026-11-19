Am 19.11.2023 wurde die Genuine Parts-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Genuine Parts-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 137.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Genuine Parts-Papier investiert hätte, befänden sich nun 72.775 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’997.89 USD, da sich der Wert einer Genuine Parts-Aktie am 18.11.2026 auf 123.64 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10.02 Prozent vermindert.

Genuine Parts war somit zuletzt am Markt 16.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch