S&P 500-Wert Genuine Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Genuine Parts-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Genuine Parts-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Genuine Parts-Aktie 153.04 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Genuine Parts-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65.342 Genuine Parts-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 139.49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’114.61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8.85 Prozent eingebüsst.

Genuine Parts wurde am Markt mit 19.02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch