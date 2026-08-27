General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen General Motors-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades General Motors-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49.80 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.008 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 173.35 USD, da sich der Wert eines General Motors-Papiers am 26.08.2026 auf 86.33 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +73.35 Prozent.
Zuletzt ergab sich für General Motors eine Börsenbewertung in Höhe von 75.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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