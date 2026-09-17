S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Motors-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die General Motors-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das General Motors-Papier bei 33.95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.946 General Motors-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 248.28 USD, da sich der Wert einer General Motors-Aktie am 16.09.2026 auf 84.29 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 148.28 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 74.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch