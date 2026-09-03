S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das General Motors-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 32.16 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 31.095 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 2’638.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84.87 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +163.90 Prozent.

Der General Motors-Wert an der Börse wurde auf 75.25 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch