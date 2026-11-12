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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in General Motors-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der General Motors-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 26.85 USD wert. Bei einem General Motors-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 372.439 General Motors-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 33’109.87 USD, da sich der Wert eines General Motors-Anteils am 11.11.2026 auf 88.90 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 231.10 Prozent angewachsen.
Am Markt war General Motors jüngst 74.78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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General Motors am 12.11.2026
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