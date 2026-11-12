S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der General Motors-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 26.85 USD wert. Bei einem General Motors-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 372.439 General Motors-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 33’109.87 USD, da sich der Wert eines General Motors-Anteils am 11.11.2026 auf 88.90 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 231.10 Prozent angewachsen.

Am Markt war General Motors jüngst 74.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch