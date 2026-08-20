S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das General Motors-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 33.12 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die General Motors-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 301.932 General Motors-Aktien. Die gehaltenen General Motors-Anteile wären am 19.08.2026 25’652.17 USD wert, da der Schlussstand 84.96 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +156.52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 73.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch