General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen General Motors-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das General Motors-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 33.12 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die General Motors-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 301.932 General Motors-Aktien. Die gehaltenen General Motors-Anteile wären am 19.08.2026 25’652.17 USD wert, da der Schlussstand 84.96 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +156.52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 73.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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